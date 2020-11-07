Galatasaray'da sakatlık kabusu! Tam 10 futbolcu...
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray'da art arda gerçekleşen sakatlıklar teknik heyetin moralini bozdu. Aslan'da geride kalan 7 haftada 10 futbolcu 11 kez sakatlık geçirdi. İşte detaylar...
Galatasaray'da sakatlık yaşayan isimlerin arasına bu sefer de Radamel Falcao eklendi. Önceki gün yapılan idmanı yarıda bırakan oyuncu, bu hafta Demir Grup Sivasspor maçında oynamayacak.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekipte ligin başlamasının üzerinden sadece 7 hafta geride kalmasına rağmen 10 farklı futbolcu 11 kez sakatlanırken, sorunların büyük bir kısmının kas problemi olduğu belirtildi. Önceki gün de son olarak Falcao, sağ üst ön adale grubunda ağrı hissederek bu haftayı kaçırdı. Daha önce Galatasaray'da Saracchi, Marcao, Emre Taşdemir, Martin Linnes, Etebo, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sofiane Feghouli de sakatlanmış, Saracchi iki farklı zaman diliminde sorun yaşamıştı.
Falcao, Galatasaray'a transfer olduğundan beri sakatlıkları nedeniyle 23 maçta takımını yalnız bırakırken, 29 karşılaşmada forma giyebildi.
SCOTT PIRI VİTES DÜŞÜRECEK
ABD'li kondisyoner Scott Piri, geldiği gibi takımın fiziksel seviyesini yükseltti ancak bu kez de kas ağrısı şikayetleri başladı. Belhanda, Saracchi ve Marcao'dan sonra Falcao da kas-adale sakatlığı yaşayınca Piri, milli arada idman temposunu düşürme kararı aldı.
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