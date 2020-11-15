Galatasaray'da seçim rüzgarı! Öne çıkan 3 isim var
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, seçim kararı alarak 19-26 Aralık'ta seçim yapmak için başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı. Kongre kararından sonra Burak Elmas, Metin Öztürk gibi isimler adaylıklarını resmen açıklarken, Cengiz Özyalçın adı da öne çıkıyor. 3 isim de listesini oluşturmak için büyük çaba harcıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray yönetimi, olağanüstü kongre tarihini 26 Aralık'a keserken başkan adayları da ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas adaylığını açıkladı. Bu isimlerin artma ihtimali bulunurken güçlü bir çatı adayı etrafında kenetlenilmesi de gündemde... Ancak bunu zaman gösterecek. Şimdilik adaylar öne çıkabilmek için duayenleri ikna etmenin yollarını arıyor. Ayrıca genel kurul üyelerini ikna edebilmek için güçlü bir liste oluşturmaya çalışıyorlar… Bunun için de yoğun görüşmeler yapılıyor
HAMAMCIOĞLU SESSİZ
Adaylara Tuncer Hunca'nın da eklenme ihtimali bulunuyor. Sağlık sorunları nedeniyle Başkan Mustafa Cengiz'in aday olması beklenmiyor. Ancak yönetimde yer alan Abdurrahim Albayrak veya Yusuf Günay'ın isimleri de başkanlık için geçiyor. Bununla birlikte yönetime yaptığı sert eleştirilerle bilinen ve daha önce adaylık sinyali veren Eşref Hamamcıoğlu ise sessizliğini koruyor.
Savaş ÇORLU
İşte öne çıkan 3 adayın listesindeki kafa isimler:
CENGİZ ÖZYALÇIN: Ahmet Özdoğan ve Sedat Doğan gibi önemli isimlerle ile hareket ediyor.
METİN ÖZTÜRK: Metin Ünlü, Celal Acar, Remzi Tan listesinde...
BURAK ELMAS: Bikem Ardamıç, Polat Bengisu ve Emre Alkin öne çıkan yönetici adayları. (Fotomaç)
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