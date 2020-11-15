15 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da seçim rüzgarı! Öne çıkan 3 isim var

Cimbom'da seçim rüzgarı! Öne çıkan 3 isim var
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.11.2020

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, kararı alarak 19-26 Aralık'ta seçim yapmak için başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı. Kongre kararından sonra , Metin Öztürk gibi isimler adaylıklarını resmen açıklarken, adı da öne çıkıyor. 3 isim de listesini oluşturmak için büyük çaba harcıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray yönetimi, olağanüstü kongre tarihini 26 Aralık'a keserken başkan adayları da ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar , Metin Öztürk ve adaylığını açıkladı. Bu isimlerin artma ihtimali bulunurken güçlü bir çatı adayı etrafında kenetlenilmesi de gündemde... Ancak bunu zaman gösterecek. Şimdilik adaylar öne çıkabilmek için duayenleri ikna etmenin yollarını arıyor. Ayrıca genel kurul üyelerini ikna edebilmek için güçlü bir liste oluşturmaya çalışıyorlar… Bunun için de yoğun görüşmeler yapılıyor

HAMAMCIOĞLU SESSİZ

Adaylara Tuncer Hunca'nın da eklenme ihtimali bulunuyor. Sağlık sorunları nedeniyle Başkan Mustafa Cengiz'in aday olması beklenmiyor. Ancak yönetimde yer alan Abdurrahim Albayrak veya Yusuf Günay'ın isimleri de başkanlık için geçiyor. Bununla birlikte yönetime yaptığı sert eleştirilerle bilinen ve daha önce adaylık sinyali veren Eşref Hamamcıoğlu ise sessizliğini koruyor.
Savaş ÇORLU

İşte öne çıkan 3 adayın listesindeki kafa isimler:

CENGİZ ÖZYALÇIN: ve gibi önemli isimlerle ile hareket ediyor.
METİN ÖZTÜRK: Metin Ünlü, Celal Acar, Remzi Tan listesinde...
BURAK ELMAS: Bikem Ardamıç, Polat Bengisu ve Emre Alkin öne çıkan yönetici adayları. (Fotomaç)

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Belhanda performansını değerlendirdi! En iyi 10 numara... Belhanda performansını değerlendirdi! "En iyi 10 numara..."
Toroğlu'ndan flaş sözler! Galatasaray'da seçim yüzde 99... Toroğlu'ndan flaş sözler! "Galatasaray'da seçim yüzde 99..."
Luyindama'dan kötü haber! Luyindama'dan kötü haber!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör