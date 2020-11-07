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Yunus Mallı transferde tercihini belirledi! Galatasaray...

Kariyerini Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da sürdüren milli oyuncu Yunus Mallı, takımından ayrılmak istiyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın talip olduğu ve başka kulüplerden de teklif alan Yunus Mallı, transferde tercihini belirledi. İşte 28 yaşındaki oyuncunun tercihi... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 07.11.2020 17:01
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Yunus Mallı transferde tercihini belirledi! Galatasaray...

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katmak istediği isimler arasında Yunus Mallı da yer alıyor.

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Yunus Mallı transferde tercihini belirledi! Galatasaray...

Yaklaşık 3 yıldır Wolfsburg forması giyen Yunus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Oliver Glashner, milli futbolcumuzu bu sezon sadece 1 karşılaşmada oynattı.

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Yunus Mallı transferde tercihini belirledi! Galatasaray...

Artık ayrılmanın kendisi için çok daha iyi olacağını düşünen 28 yaşındaki atak orta saha oyuncusu için Cimbom'un yanı sıra Almanya'daki eski kulübü Mainz da devrede.

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Yunus Mallı transferde tercihini belirledi! Galatasaray...

TERCİHİ GALATASARAY!

Akşam'da yer alan habere göre; deneyimli futbolcu EURO 2020'de Türk Milli Takım kadrosunda yer alabilmek için Türkiye'de oynaması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle de Mainz yerine Galatasaray'ı tercih edeceği belirtildi.

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Yunus Mallı transferde tercihini belirledi! Galatasaray...

İLK KEZ TERİM OYNATMIŞTI

Yunus Mallı'nın, 2015'te kendisine ilk kez A Milli formayı veren teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olmasının vereceği kararda etkili olacağı belirtiliyor.

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