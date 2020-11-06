Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak!
Süper Lig'in 8. hafta maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz gün antrenmanı yarıda bırakan Radamel Falcao, Sivasspor karşısında oynayamayacak.
Galatasaray'ın, Sivasspor maçı hazırlıkları kapsamında yayınladığı raporda, Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 25 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. İdmanın ana kısmında ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
5 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamayan ve tetkikleri yapılan Radamel Falcao'nun sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine başlandı.
Sakatlıkları bulunan Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi de takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra öğleden sonra Sivas'a gidecek ve kampa girecek." ifadelerine yer verildi.
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