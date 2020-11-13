14 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Corona virüsüne yakalanan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den ilk açıklama geldi! "Durumum iyi"

Covid-19 testi pozitif çıkan Omar'dan ilk açıklama geldi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Norveçli futbolcu , hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu söyledi.

'da forma giyen Norveçli futbolcu , corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu. Elabdellaoui, hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi corona virüsü testim pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ama durumum genel olarak iyi. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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