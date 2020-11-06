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GALATASARAY

Monaco’dan Henry Onyekuru kararı

Monaco’dan Onyekuru kararı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Henry Onyekuru'yu devre arasında bir kez daha kiralamak isteyen sarı-kırmızılılara Fransa'dan kötü haber…

Henry Onyekuru'yu devre arasında bir kez daha kiralamak isteyen sarı-kırmızılılara Fransa'dan kötü haber… Geçtiğimiz sezon lig devam ederken Fransa'ya çağrılan Nijeryalı futbolcu, Monaco'da bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. Fransızların, beklentilerin altında kalan Onyekuru'yu kesin olarak gözden çıkardığı belirtilirken kulübünün, artık kiralama değil bonservisi ile Henry Onyekuru'yu göndermeyi planladığı ifade edildi.
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