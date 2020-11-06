Galatasaray'da Fatih Terim transfer için şartlarını belirledi

Galatasaray'da ara transfer dönemi için yönetimden söz alan teknik direktör Fatih Terim, transferler için şartlarını belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında Marcao ya da Luyindama'nın satışından gelecek parayla yeni bir takım kurmayı planlıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri ile yapılan son olağanüstü toplantıda bunun sözünü de aldı. Beklediği gibi 15-20 milyon euro'luk satış gerçekleştirmeleri durumunda kiralıklar dahil 4 veya 5 oyuncu ile kadrosunu güçlendirmek ve geliştirmek istiyor. Bu nedenle bir çerçeve de belirledi.



SERT HATTA KAVGACI OLACAK

Terim, alınacak isimlerde istediği şartları ise scout ekibine şu şekilde sıraladı.



Galatasaray'da oynamanın ne demek olduğunu bilecek. Yabancı bile olsa Galatasaray'da oynadığı için GURUR duyacak.

ASİ olacak. Yenildiğimiz zaman soyunma odasında isyan edecek. Koşmayan arkadaşına tepki koyacak.

YETENEKLİ olacak.

Yeteneklerinin yetmediği yerde GÜÇLÜ olacak. GÜCÜNÜN yetmediği yerde HIRSINI ortaya koyacak.

SERT hatta KAVGACI bile olacak.

Yedek kaldığı zaman İTİRAZ edecek.

Yenilgi anlarında gerekirse arkadaşlarına bağıracak.

(Fotomaç)

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