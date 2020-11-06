06 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den öğrencilerine Sivasspor uyarısı

Terim'den öğrencilerine Sivas uyarısı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

'e göre Pazar akşamı ilk yarının en kritik maçlarından birisine çıkacaklar. Terim, dünkü idmanda rakibin güçlü ve zayıf yönlerini anlattı.

'e göre Pazar akşamı ilk yarının en kritik maçlarından birisine çıkacaklar. 'u yakın takibe alan tecrübeli hoca, güçlü ve zayıf yönlerini oyuncularıyla paylaştı, uyarılarda bulundu. Bireysel yetenekleri ile pozisyon yaratma konusunda Sivasspor'un kendilerine sorun çıkarabileceğinden bahsetti. Duran toplardan saldırma ve savunma konusunda iyi bir takım olan Sivasspor'u mutlaka akan oyunda yenmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca "Eksikler nedeniyle herkesten iki kişilik performans bekliyorum" dedi.

HEDEF İYİ FUTBOL
Ankaragücü maçı sonrası Fatih Terim iyi futbol için çalışacaklarını söylemişti. Terim, "Galatasaraylıları iyi tanırım. 3 puanı isterler ama oyunla ilgili beklentilerini iyi bilirim. Daha iyi oynadığımız zamanlar gelecek" ifadesini kullanmıştı. Şimdi etkili bir oyun için kolları sıvadı.
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