Galatasaray'a Belhanda müjdesi

Falcao'nun sakatlığı ile sarsılan Galatasaray'da Younes Belhanda'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı geçen Faslı oyuncu dünkü idmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı.

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Falcao'nun sakatlığı ile sarsılan Galatasaray'da Younes Belhanda'dan müjdeli haber geldi. Sakatlığı geçen Faslı oyuncu dünkü idmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı