Galatasaray'da Radamel Falcao antrenmanı yarıda bıraktı!
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao antrenmanı yarıda bıraktı. 34 yaşındaki golcünün Sivasspor maçında oynayıp oynayamayacağı, yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
BELHANDA TAKIMLA ÇALIŞTI
Faslı yıldız Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
MARCAO VE SARACCHI'YE ÖZEL PROGRAM!
Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.
FALCAO ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI!
Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, "İdmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Oyuncumuzun sağlık durumu gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak." ifadeleri kullanıldı.
Kolombiyalı golcünün son durumu gerçekleştirilecek tetkikler sonucunda belli olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama