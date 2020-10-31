31 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den maç öncesi açıklama! "Bugün üç puanı alabilecek bir oyun bekliyorum"

Fatih Terim'den 3 puan açıklaması!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

Son dakika haberi: 'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşma öncesi Galatasray Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Terim, "Takımımdan bugün üç puanı alabilecek bir oyun bekliyorum. İyi oynadığımız maçları da kazanamadığımızı düşündüğümüz zaman böyle bir temennim var." ifadelerini kullandı.

'in 7. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan 'da Teknik Direktör , maç önces, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamaları:

2020 tuhaflıklarla devam ediyor. Allah daha ağır şeylerden korusun. Songül hocamız trafik kazasında vefat etti. ailesinin başı sağ olsun. Dilay kızımızı genç yaşında kaybettik. Mekanları cennet olsun.

İyi oynadığımız birçok maçı kaybettik. O yüzden bugün takımımdan üç puan alacak bir oyun ve mümkünse bunu iyi bir oyunla bekliyorum.

Takımımdan bugün üç puanı alabilecek bir oyun bekliyorum. İyi oynadığımız maçları da kazanamadığımızı düşündüğümüz zaman böyle bir temennim var.

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