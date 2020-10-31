Fatih Terim'den maç öncesi açıklama! "Bugün üç puanı alabilecek bir oyun bekliyorum"
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşma öncesi Galatasray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, "Takımımdan bugün üç puanı alabilecek bir oyun bekliyorum. İyi oynadığımız maçları da kazanamadığımızı düşündüğümüz zaman böyle bir temennim var." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, maç önces, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in açıklamaları:
2020 tuhaflıklarla devam ediyor. Allah daha ağır şeylerden korusun. Songül hocamız trafik kazasında vefat etti. Fenerbahçe ailesinin başı sağ olsun. Dilay kızımızı genç yaşında kaybettik. Mekanları cennet olsun.
İyi oynadığımız birçok maçı kaybettik. O yüzden bugün takımımdan üç puan alacak bir oyun ve mümkünse bunu iyi bir oyunla bekliyorum.
Takımımdan bugün üç puanı alabilecek bir oyun bekliyorum. İyi oynadığımız maçları da kazanamadığımızı düşündüğümüz zaman böyle bir temennim var.
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