05 Kasım 2020, Perşembe

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Galatasaray'da Fatih Terim registasını buldu! Yönetim transferde harekete geçti

Yaz transfer döneminde kadrosuna 7 takviye yapan Galatasaray, özellikle orta saha bölgesine gerekli takviyeleri yapamaması sonrasında eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Uzun lig maratonunda ikinci devrede bu bölgedeki eksiklikleri tamamlamak isteyen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçti. İşte deneyimli teknik adamın istediği "regista" rolünü üstlenebilecek o isim... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 05.11.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 11:13
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Galatasaray'da Fatih Terim registasını buldu! Yönetim transferde harekete geçti

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray, yeni sezona da fırtına gibi başlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

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Galatasaray'da Fatih Terim registasını buldu! Yönetim transferde harekete geçti

Çıktığı ilk 4 resmi maçını kazanan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile karşılaşmış ve rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvadan elenmişti.

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Galatasaray'da Fatih Terim registasını buldu! Yönetim transferde harekete geçti

Bu mağlubiyetin ardından ligde de Kasımpaşa ve Alanyaspor'a boyun eğen Cimbom, kötü gidişata Erzurum deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılarak son vermişti.

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Galatasaray'da Fatih Terim registasını buldu! Yönetim transferde harekete geçti

Yükselişini Ankaragücü karşısında da sürdüren Aslan, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 13 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 3. sırada yer aldı.

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Galatasaray'da Fatih Terim registasını buldu! Yönetim transferde harekete geçti

Orta saha bölgesini geçtiğimiz transfer döneminde sadece Etebo ile güçlendiren Galatasaray, bu bölgede "regista" eksikliği çekiyor.

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