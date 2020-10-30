30 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Emin Bayram unutuldu

Emin Bayram unutuldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Kariyer basamaklarını tırmanması beklenilen Emin Bayram kendisini unutturdu. geçen sezon kaptan olarak sahaya sürecek kadar güvendiği Emin'e bu sezon 1 dakika bile süre vermedi.

Kariyer basamaklarını tırmanması beklenilen Emin Bayram kendisini unutturdu. geçen sezon kaptan olarak sahaya sürecek kadar güvendiği Emin'e bu sezon 1 dakika bile süre vermedi. 17 yaşındaki stoperi, sadece Gaziantep ve F.Bahçe maçlarında kulübede tuttu. Tecrübeli hocanın, Emin'in gelişiminden memnun olmadığı öğrenildi.
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