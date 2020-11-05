05 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da hücum sorunu!

Aslan'da hücum sorunu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

'da bir türlü bekleneni karşılayamayan hücum hattı Falcao dışında sınıfta kaldı. Kolombiyalı futbolcu dışında yer alan isimler 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyebildi.

'da, dışındaki hücumcular takıma beklenen katkıyı sağlayamadı. Takvim'de yer alan habere göre Kolombiyalı golcü bu sezon ligde 5 gol, 2 asistlik bir performans sergilerken Feghouli, , , Diagne, ve Emre Akbaba vasatın üzerine çıkamadı.

Falcao dışındaki 6 futbolcu yılda toplam 140 milyon TL alırken ancak 2 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklenenin çok altında kaldı.

Bu oyuncular arasında en iyi görüntüyü Babel verdi. Hollandalı futbolcu 1 gol, 2 asist yaptı. Belhanda ise bu süreçte 1 gol kaydetti. Diğer oyuncular ise ne gol ne de asist üretmeyi başaramadı. Hücuma yönelik oyunculardan Feghouli yılda 3.85 milyon euro almasına rağmen takıma gol ve asist olarak bir katkı sağlayamadı.

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