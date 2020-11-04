Galatasaray'da 14 ayrılık birden! Fatih Terim listeyi verdi

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 13 puan toplayan Galatasaray, yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, sarı kırmızılı yönetime listeyi verdi.. Bu rapor doğrultusunda 14 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte o isimler ve detaylar...