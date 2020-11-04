04 Kasım 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da 14 ayrılık birden! Fatih Terim listeyi verdi

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 13 puan toplayan Galatasaray, yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, sarı kırmızılı yönetime listeyi verdi.. Bu rapor doğrultusunda 14 futbolcu ile yollar ayrılacak. İşte o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 18:10
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Galatasaray'da 14 ayrılık birden! Fatih Terim listeyi verdi

Yaz transfer döneminde mali sıkıntılar nedeniyle eli kolu bağlanan ve istenen takviyeleri gerçekleştiremeyen Galatasaray'ı hareketli günler bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da 14 ayrılık birden! Fatih Terim listeyi verdi

Şampiyonluğu kaptırması durumunda 50 milyon euro'luk gelirden mahrum kalacak olan sarı-kırmızılılarda ayrılık rüzgarı yaşanacak.

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Galatasaray'da 14 ayrılık birden! Fatih Terim listeyi verdi

Sporx'in haberine göre, performansından memnun kalınmayan, yüksek fiyatla satılması planlanan ve sözleşmesi bitecek olan futbolcular şeklinde 3 grup halinde toplamda 14 futbolcuya veda edilecek.

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Galatasaray'da 14 ayrılık birden! Fatih Terim listeyi verdi

İŞTE O FUTBOLCULAR

VALENTINE OZORNWAFOR

Bu sezon Galatasaray ile hiçbir resmi maça çıkmayan Valentine Ozornwafor ocak ayında kiralık olarak gönderilecek.

Sözleşme bitiş tarih: 30.06.2023

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Galatasaray'da 14 ayrılık birden! Fatih Terim listeyi verdi

ŞENER ÖZBAYRAKLI

Geçtiğimiz sezondan itibaren beklentileri karşılayamayan Şener Özbayraklı'yla sezon başında yollar ayrılmak istenmişti.

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