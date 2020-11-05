Fatih Terim çözüm arıyor! İşte idmanda denediği varyasyonlar

Son dakika Galatasaray haberi: Son iki maçta alınan galibiyetlerden çok memnun ama iyi futbol da istiyor. Ancak Belhanda, Marcao ve Saracchi’nin sakatlığı büyük handikap olarak duruyor. Bu nedenle de kayıp yaşamamak için farklı varyasyonlar deniyor. İşte Terim'in idmanlarda denediği varyasyonlar ve detaylar...

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı için alarm verildi. BB Erzurumspor'un ardından Ankaragücü'nü de mağlup eden sarı-kırmızılı ekip galibiyetlerine devam ederken ortaya koyduğu futbol otoriteleri ve taraftarlar tarafından beğenilmemişti. Nitekim Tecrübeli çalıştırıcı da Başkent ekibiyle oynanan maçın ardından alınan galibiyetlerden memnun olduğunu belirterek, "Daha iyi oynamalıydık. Daha iyi oynadığımız zamanlar elbette gelecek. 3 puanla bitmesi benim ve Galatasaray adına önemliydi" ifadesini kullanmıştı.

LINNES SOLA

Teknik direktör Fatih Terim ayrıca, herkesi mutlu edecek futbol için "Yeter ki sakatlık olmasın, gerisini biz hallederiz" sözü vermişti. Ancak zorlu Sivas deplasmanı öncesinde Belhanda'dan sonra Marcao ve Sarachi'yi kullanamayacak olması sarı-kırmızılı hocanın canını sıktı. Başarılı hoca, Uruguaylı sol bekin yerine Linnes'i, Brezilyalı stoperin yerine de Donk'u defansa koymayı düşünüyor. Ancak Ankaragücü maçında olduğu gibi verimsiz Ömer, Etebo ve Taylan orta sahasıyla Sivas karşısına çıkmayı düşünmüyor. Bu nedenle de eldeki kadronun üzerinden farklı denemeler yapıyor.

TAYLAN'IN GÖZÜ GÜNEŞ'TE

Bu sezon istikrarlı bir futbol ortaya koyan Taylan Antalyalı, Fatih Terim'in değişmez isimleri arasına girmeyi başardı. Genç futbolcu, Galatasaray'ın oynadığı 7 lig, 3 Avrupa maçında da görev aldı. Yarın A Milli Takım kadrosu açıklanacak ve Taylan şimdi ay-yıldızlı formayı giymenin hayallerini kuruyor. Başarılı futbolcunun bir önceki aday kadroya çağrılmaması sarı-kırmızılı camiada ve sosyal medyada tepki ile karşılanmıştı.

SÜRPRİZ YAPABİLİR

Regista'sı yani topla çıkacak ön liberosu olmayan Terim'in, Marcao'nun sakatlığında Donk ve Luyindama'yı birlikte oynatması bekleniyor. Ancak tecrübeli hoca bu konuda da çok emin değil. Arkadan şişirilecek toplara kalmak istemiyor. Bu yüzden stoper konusunda farklı denemeler yapıyor.



Geleceğin Ozan Kabak'ı olarak görülen ancak son dönemde maç kadrosuna giremeyen Emin Bayram'ı deniyor. Ömer Bayram ve Martin Linnes'i de sol stoper gibi oynatıyor. Donk şu anda yüzde 80-85 ihtimalle Sivas deplasmanında stoperde oynayacak gibi dursa da Terim'in bir sürpriz yapabileceği konuşuluyor.

İŞTE FOTOMAÇ FARKIYLA TERİM'İN İDMANLARDA DENEDİĞİ VARYASYONLAR:

-Taylan ve Etebo değişmeli 6 ve 8 oynuyor. Emre Akbaba 10 numara oluyor. Ömer Bayram sol beke geçiyor. Donk stoperde kalıyor.

-Bir kanada Feghouli diğerine Babel'i koyan Terim, Arda'yı 10 numara deniyor. Donk'u ön libero oynatıyor. Taylan'ı 8 numara kullanıp, orta saha kurgusunu değiştiriyor.

-Akbaba'yı hızlı kanat oyuncusu gibi kullanıyor. Babel'i forvet arkasına geçiriyor. Emre Kılınç'ı diğer kanada koyuyor. Etebo ve Taylan'la devam ediyor.

-Terim, Pazar gününe kadar en doğru ve galibiyete gidecek kadroya ulaşmayı hedefliyor.

NEREDE OYNAYACAKLAR?

Fatih Terim, Sivas maçı öncesi ideal kadrosunu ararken henüz netleşmiş bir şey yok. Hatta birçok ismin nerede oynayacağı bile belli değil… Omar forma giyecek ama sol bekte de oynayabilir. Taylan'ın da forması garanti gibi... Ancak 6'mı, çift 8'den birisi olarak mı oynayacağı şüpheli... Ayrıca Babel'in de kesin olarak forma giymesi bekleniyor. Ancak forvet arkasında mı, sol açıkta mı, hatta forvette mi oynayacağı belli değil.

(Fotomaç)

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