12 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Kayserispor maçına hazırlanıyor

G.Saray Kayserispor maçına hazırlanıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.11.2020

'de son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen , 9. haftada ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nde yönetimindeki antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan idmanda topa sahip olma temeli üzerine pas oyunları gerçekleştirildi. Çalışmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynand��. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Üç gün izin yapacak sarı-kırmızılılar, 16 Kasım Pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.

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