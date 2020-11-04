Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin planı suya düştü! Eğer gol atsaydı...

2019 devre arası transfer döneminde Galatasaray'a 13 milyon euro bedelle transfer olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda istenilen performansı bir türlü gösteremedi. Ligin 7. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan maçta süre alan Senegalli yıldız, gol atması halinde bu şekilde kutlayacaktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da Falcao'nun gölgesinde kalan Mbaye Diagne, Ankaragücü maçını taraftarla barışma fırsatı olarak gördü. Cuma günü İzmir'de gerçekleşen depremi Florya'da kampta takip eden Senegalli forvet, cumartesi maç sabahı GS Store'da depremle ilgili tişört hazırlattı.

Sabah'ta yer alan habere göre yıldız oyuncu, Ankaragücü'ne gol atsaydı formasını çıkartıp kameralara "Geçmiş olsun İzmir" yazılı tişörtünü gösterecekti. Ancak plan tutmadı ve Diagne gol pozisyonuna bile giremediği maçta oyundan alınan ilk isim oldu. Buna sinirlenen oyuncu, direkt soyunma odasına gitti. Teknik direktör Fatih Terim; özel hayatına dikkat etmeyen, dışarıda kalabalık bir grupla doğum gününü kutlayan golcüden kendisine çekidüzen vermesini istedi. Terim, Diagne toparlanana kadar Radamel Falcao'nun alternatifi olarak Ryan Babel'i düşünüyor.

2019'da bonservisine 13 milyon euro ödenen Diagne, geçen sezonun ilk yarısında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanmış ancak disiplinsiz davranışlar sergilemişti.

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