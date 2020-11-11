11 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı

Falcao G.Saray'dan ayrılacak mı? Mustafa Cengiz açıkladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

Son dakika haberi... Başkanı , Kulüpler Birliği topplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, takımdan ayrılacağı konuşulan ile ilgili de konuştu.

Cengiz, Kolombiyalı golcüyle ilgili " bir tanedir. Devam edecek. Benim futbolcularım, benim için en değerlilerdir. Benim şirketimde de öyledir. 'da başarı yakalayacak ortamı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Falcao G.Saray'dan ayrılacak mı? Cengiz açıkladı

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