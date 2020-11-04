04 Kasım 2020, Çarşamba

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Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızına talip oldu! İşte o isim

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündeme aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 09:18
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Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızına talip oldu! İşte o isim

Yaz transfer sezonunda beklenen takviyeleri yapamadığı gibi, satmak istediği oyuncuları da elden çıkartamayan Galatasaray, sürpriz bir hedefin peşine düştü.

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Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızına talip oldu! İşte o isim

Takvim'de yer alan habere göre ocak ayında kadrosuna takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas'ı gözüne kestirdi.

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Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızına talip oldu! İşte o isim

Seri ve Lemina'yı kaybettikten sonra orta sahada zayıf kalan Galatasaray, zirve yarışını sürdürmek için bu bölgeyi kesinlikle güçlendirmeyi hedefliyor. Eljif Elmas da böyle bir hamle olacak.

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Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızına talip oldu! İşte o isim

Bu sezon ilk 11'de şans bulamayan ve forma giydiği 3 maçta da 2. yarıda oyuna dahil olan Eljif Elmas için Serie A ekibi Napoli'ye, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yapılacak.

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Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızına talip oldu! İşte o isim

Sarı-kırmızılılar orta sahaya Eljif Elmas takviyesi ile birlikte sol kanada da Onyekuru'yu almak istediği zaten biliniyordu.

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