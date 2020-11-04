04 Kasım 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Fatih Terim orta sahasını buldu! Süper Lig'in genç ismi...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde orta sahayı sadece Etebo ile güçlendirebilen Galatasaray, bu bölgede "regista" açığını kapatmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, orta saha transferi için flaş bir ismi gündemine aldı. Süper Lig'in ilk 7 haftasında iyi bir performans gösteren ve deneyimli teknik adamın gözüne giren genç isim, Cimbom'un yolunu tutabilir. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 04.11.2020 10:28
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Galatasaray'da Fatih Terim orta sahasını buldu! Süper Lig'in genç ismi...

Yaz transfer döneminde hem teknik heyet hem de taraftarların beklentisini karşılayamayan Galatasaray yönetimi, camianın tepkisini çekmişti.

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Galatasaray'da Fatih Terim orta sahasını buldu! Süper Lig'in genç ismi...

Teknik direktör Fatih Terim ile Mustafa Cengiz yönetiminin arası, gerçekleşmeyen transferler nedeniyle açılmış, Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan toplantının ardından büyük bir krizin eşiğinden dönülmüştü.

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Galatasaray'da Fatih Terim orta sahasını buldu! Süper Lig'in genç ismi...

Yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında yapılacak takviyeler konusunda teknik direktör Fatih Terim'le sık sık görüşürken, teknik heyet de hummalı bir çalışma başlattı.

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Galatasaray'da Fatih Terim orta sahasını buldu! Süper Lig'in genç ismi...

Orta sahaya mutlaka takviye isteyen teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, eski öğrencileri Jean Michel Seri'nin yanı sıra başka futbolcuları da inceliyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim orta sahasını buldu! Süper Lig'in genç ismi...

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılıların radarına son olarak Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya girdi. Galatasaray'a karşı iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki futbolcu özellikle temposu ve fiziğiyle dikkat çekti.

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