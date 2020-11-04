Galatasaray'da Fatih Terim orta sahasını buldu! Süper Lig'in genç ismi...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde orta sahayı sadece Etebo ile güçlendirebilen Galatasaray, bu bölgede "regista" açığını kapatmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, orta saha transferi için flaş bir ismi gündemine aldı. Süper Lig'in ilk 7 haftasında iyi bir performans gösteren ve deneyimli teknik adamın gözüne giren genç isim, Cimbom'un yolunu tutabilir. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 10:28 ABONE OL