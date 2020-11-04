04 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray sakat oyuncuların son durumunu açıkladı!

G.Saray sakat oyuncuların son durumunu açıkladı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.11.2020

'in 8. haftasında ile karşılaşacak 'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı takım sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, , Marcao ve Saracchi hakkında açıklama yaptı. Emre takımla birlikte çalışırken, diğer 3 oyuncu ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. | Son dakika Galatasaray haberleri

'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra üç istasyonlu hedefli ve hedefsiz dar alan oyunları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. İdmanın son bölümünde interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

'ın ligde geçen hafta oynadığı Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi ve ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Cimbom'dan dev harekat! Tam 7 futbolcu... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den Feghouli kararı! Sivas maçında... Terim'den Feghouli kararı! Sivas maçında...
Cimbom'dan dev harekat! Tam 7 futbolcu... Cimbom'dan dev harekat! Tam 7 futbolcu...
Canlı yayında flaş yorum! Falcao'yu topla buluşturursan... Canlı yayında flaş yorum! "Falcao'yu topla buluşturursan..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör