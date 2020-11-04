Galatasaray sakat oyuncuların son durumunu açıkladı!
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı takım sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Younes Belhanda, Marcao ve Saracchi hakkında açıklama yaptı. Emre takımla birlikte çalışırken, diğer 3 oyuncu ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. | Son dakika Galatasaray haberleri
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra üç istasyonlu hedefli ve hedefsiz dar alan oyunları üzerinde duruldu. Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. İdmanın son bölümünde interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray'ın ligde geçen hafta oynadığı Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Taşdemir idmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi ve Younes Belhanda ise takımdan ayrı özel program dâhilinde çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama