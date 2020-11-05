05 Kasım 2020, Perşembe

GALATASARAY

Cimbom’a doğru!

Cimbom’a doğru!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

Son günlerde ismi Galatasaray ile sık sık anılan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın; Dorukhan'ı F.Bahçe'nin elinden kaptığı iddia edildi. İddiaya göre; sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan, devam etmek için Beşiktaş'tan 1.5 milyon euro istedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, 1 milyon euro'nun üzerine çıkmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

Genç futbolcunun devre arasında ayrılması gündeme gelirken sarıkırmızılıların Beşiktaş'tan izin alarak Dorukhan ile masaya oturduğu hatta büyük oranda anlaşıldığı ileri sürüldü. Dorukhan için Galatasaray ile Beşiktaş'ın pazarlık yapacağı, takasın da gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Merkez orta sahada forma giyen Dorukhan Toköz, Beşiktaş formasıyla 42 maça çıktı, takımına 3 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

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