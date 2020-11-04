Galatasaray'dan dev harekat! Tam 7 futbolcu...

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray, buna rağmen eksikliklerini tam anlamıyla giderememişti. Bu kapsamda devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Cimbom, 7 imza attırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri