04 Kasım 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan dev harekat! Tam 7 futbolcu...

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren Galatasaray, buna rağmen eksikliklerini tam anlamıyla giderememişti. Bu kapsamda devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Cimbom, 7 imza attırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 04.11.2020 14:27
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Galatasaray'dan dev harekat! Tam 7 futbolcu...

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da yönetim, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray'dan dev harekat! Tam 7 futbolcu...

Yaz transfer döneminde istediği hamleleri gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılar ocak ayında bombaları ardı ardına patlatacak.

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Galatasaray'dan dev harekat! Tam 7 futbolcu...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre operasyonu yürüten Galatasaray yönetimi mevcut takımdan 3 isimle yeni sözleşme imzamak için harekete geçerken 4 yeni transferle kadrosunu güçlendirecek.

İşte operasyonun detayları...

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Galatasaray'dan dev harekat! Tam 7 futbolcu...

MARCELO SARACCHI İÇİN PAZARLIK
Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için de ocak ayında Alman temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.

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Galatasaray'dan dev harekat! Tam 7 futbolcu...

Sarı-kırmızılı yönetimin Uruguaylı sol bek için 3 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

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