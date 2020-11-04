04 Kasım 2020, Çarşamba
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Canlı yayında flaş sözler! "Fatih Terim bugün görevden alınırsa..."
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri
04.11.2020
Volkan Demir, "Fatih Terim bugün görevden alınırsa Galatasaray'ın şampiyonluk şansı tamamen ortadan kalkar. Fatih Terim, Galatasaray'ı ayakta tutan temel direklerden bir tanesidir." dedi.
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