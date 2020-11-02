Galatasaray'da değişim yolda! Fatih Terim arayışlarını sürdürüyor

Galatasaray iki maçını kazansa da akıllarda kötü futbol kaldı. Sarı-kırmızılılar, Erzurum ve Ankaragücü maçlarında pozisyon üretemezken 26 şut attı ama bunlardan sadece 6’sını isabet ettirebildi. Terim de “Kazanıp işleri yoluna koymak çok daha kolaydır” diyerek arayışta olduğunu gösterdi

Galatasaray'da gündem üst üste iki haftadır alınan galibiyetlere rağmen oynanan kötü futbol… Lige iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip son haftalarda büyük bir türbülansa girerken Erzurum maçıyla yeniden galibiyetlerine döndü. Bu hafta da Ankaragücü'nü mağlup etti. Ancak iki maçtan 6 puan çıkarmasına karşın göreceli zayıf rakipleri karşısında ortaya konulan futbol büyük eleştiri aldı. Cimbom iki maçta da kaleye gitmekte zorlandı. Ankaragücü maçında son dönemde eleştirilen ve sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Younes Belhanda dahi aranan isim oldu.



ŞAMPİYONLUK İÇİN YETMEZ

Geçen hafta Falcao, bu hafta Diagne topla buluşmakta zorlandı. Son maçta gol de sahanın en iyisi Saracchi'nin kişisel çabası ve Babel'in adrese teslim tek vuruşunda geldi. Ankaragücü karşısında ilk yarıda gelen bu gol aynı zamanda 6 şut çeken Cimbom'un kaleyi bulduğu tek şuttu. Son iki maçta 26 şut çekilmesine karşın 6'sı kaleyi buldu. Yorumcular ve taraftarlar, şampiyonluk için bu futbolun yetmeyeceği görüşünde birleşirken Fatih Terim de, "Kazanıp işleri yoluna koymak çok daha kolaydır" deyip duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi ve toparlanma sözü verdi.

ORTA SAHA BİR OKAN ETMEDİ

Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında kötü oyununun merkezinde orta sahanın fren yapması vardı. Belhanda'nın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan ve orta sahada görev yapan Ömer pek çok istatistikte sıfır çekti. Orta saha oyuncuları hücumda hiç isabetli şut çekemedi. Defansif oyuna ise sadece 4 kez top çalarak yardım edebildiler. Toplamda kaleci Okan Kocuk (8) kadar isabetli uzun top atamadılar.



İŞTE O KORKUTUCU RAKAMLAR:



Ömer (3), Etebo (1) ve Taylan (1) 5 şutta kaleyi bulamadı.

Ömer (0), Etebo (1) ve Taylan (1) sadece 2 kilit pas verebildi.

Ömer (0), Etebo (0) ve Taylan (2) aldıkları hava topu 2'de kaldı.

Ömer (0), Etebo (1) ve Taylan (1) sadece 2 kez adam geçebildiler

Ömer(0), Etebo (1) ve Taylan (3) maç boyunda 4 kez top çaldılar

Ömer(1), Etebo (2) ve Taylan (1) 4 kez top kestiler.

Ömer(0), Etebo (1) ve Taylan (0) tüm orta saha sadece 1 kez top uzaklaştırdı

Ömer(5/1), Etebo (0) ve Taylan (0) orta saha oyuncuları tek bir isabetli orta yaptı

Ömer (2/0), Etebo (5/3) ve Taylan (4/3) sadece 6 uzun toplarında başarı sağladılar.



YORUMCULAR NE DEDİ?



AHMET ÇAKAR: Galatasaray'ı uzun zamandır bu kadar kötü görmemiştim. Hiç oynamadılar ama kazanmasını bildiler.



ERMAN TOROĞLU: Galatasaray'da iç savaş bence futbolculara yansımış.



LEVENT TÜZEMEN: Fatih Terim, sezon başındaki kadro istikrarı oluşan takıma bir an önce dönmeli. Ayrıca Oğulcan Çağlayan'ı hazırlamalı. Galatasaray'ın bir başka sorunu da topu Onyekuru gibi rakip sahaya hızlı taşıyacak oyuncusunun olmaması…



REHA KAPSAL: Galatasaray, rakiplerine biz ligi şampiyon olarak bitiremeyiz mesajını veriyor.



SERKAN KORKMAZ: Tüm Galatasaraylılara sabır diliyorum; galiba çok zor bir sezon olacak.

DIAGNE VE ARDA SIFIR ÇEKTİ



Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında 13 şutundan sadece 3'ü isabetliydi. Babel'in golü dışında 2'sini sonradan oyuna giren Emre Akbaba ve Feghouli attı.



Diagne (55 dakika) ve Arda Turan (40 dakika) oyunda kaldıkları sürece hiç şut çekmedi



Emre Kılınç hiç kilit pas veremedi.



Orta sahadaki üç isim Taylan, Etebo ve Ömer Bayram hiç adam geçemedi.



Babel tek başına 9 top kaybetti.



Sağ bek Omar bir kez bile top çalamadı.

G.SARAY'IN SON İKİ MAÇTAKİ İSTATİSTİKLERİ



ANKARAGÜCÜ

Topla oynama %62

Şut 13/3

Başarılı pas % 82

Orta isabeti 27/8

Korner 8/27

Ofsayt 1

BB ERZURUMSPOR

Topla oynama % 55

Şut 13/4

Başarılı pas % 84

Orta isabeti 17/2

Korner 3

Ofsayt 4

(Fotomaç)

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