01 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray sezonun en kötü hücum performansını sergiledi

Aslan'dan sezonun en kötü istatistiği!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. haftasında oynanan -Ankaragücü mücadelesinde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu sezon sahasında oynadığı karşılaşmalar içinde en az isabetli şut çektiği m��sabakayı oynadı.

dün akşam topa ve oyuna hakim taraf olmasına rağmen, hücumda kısır bir görüntü sergiledi. Karşılaşma boyunca 13 kez şut denemesinde bulunan sarı-kırmızılılar, 3 kez çerçeveyi buldu. Bunlardan birisi gol olurken, diğer ikisi Ankaragücü savunmasında eridi. Cimbom, bu sezon evinde oynadığı lig maçlarında en az isabetli şutu attığı maçı çıkardı. Galatasaray, önceki maçlarında 'a ve 'ye karşı 5'er, FK'ya karşı da 12 kez çerçeveyi bulmuştu. (Sabah)
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