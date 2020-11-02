02 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın gündemindeki Oliveira gollerine devam ediyor

Oliveira gollerine devam ediyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.11.2020

Ankaragücü maçındaki orta saha felaketinden sonra teknik direktör , takımın geride oyunu başlatmasına yardım edecek ve orta sahanın her yerinde oynayabilecek oyuncu arayışının hızlandırılmasını istedi.

Ankaragücü maçındaki orta saha felaketinden sonra teknik direktör , takımın geride oyunu başlatmasına yardım edecek ve orta sahanın her yerinde oynayabilecek oyuncu arayışının hızlandırılmasını istedi. Scout ekibinin hazırladığı raporda Terim'in onay verdiği ilk isim olan Sergio Oliveira ise gollerine devam ediyor. Tecrübeli oyuncu, Porto'nun Paços'a 3-2 yenildiği maçta golünü yine attı. Terim, Porto ile sözleşmesi sona erecek olan futbolcuyu, ara transferde kadrosuna katmak istiyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da transfer harekatı başladı! 2 imza yolda G.Saray'da transfer harekatı başladı! 2 imza yolda
G.Saray'da ilk transfer Babel! Terim'in gözüne girdi G.Saray'da ilk transfer Babel! Terim'in gözüne girdi
Diagne eskiye döndü! Sezon başındaki halini mumla aratıyor Diagne eskiye döndü! Sezon başındaki halini mumla aratıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör