01 Kasım 2020, Pazar

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Galatasaray'da transfer harekatı başladı! 2 imza yolda

Süper Lig'de aldığı BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü galibiyetleriyle çıkışa geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mustafa Cengiz - Fatih Terim zirvesinin gündemi uzun süre meşgul ettiği sarı-kırmızılılarda krizin çözüme kavuşmasının ardından gözler transfere çevrildi. Ocak ayında yapacağı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanmak isteyen Aslan, imza attıracağı 2 ismi belirledi. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 01.11.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 18:30
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Galatasaray'da transfer harekatı başladı! 2 imza yolda

Süper Lig'de ilk 7 haftayı 13 puanla 3. sırada geçen Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da transfer harekatı başladı! 2 imza yolda

Sarı-kırmızılı takımda yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerginlik, uzun süre gündemden düşmedi.

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Galatasaray'da transfer harekatı başladı! 2 imza yolda

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan BB Erzurumspor maçının ardından "Sanılmasın ki içeride ve ya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" açıklamasını yaptı.

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Galatasaray'da transfer harekatı başladı! 2 imza yolda

Terim'in bu sözlerinin ardından toplantı kararı alan yönetim, deneyimli teknik adamla bir araya geldi.

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Galatasaray'da transfer harekatı başladı! 2 imza yolda

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından barış sağlanırken, Fatih Terim sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" paylaşımını yaptı.

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