Galatasaray'da transfer harekatı başladı! 2 imza yolda

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan BB Erzurumspor maçının ardından "Sanılmasın ki içeride ve ya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" açıklamasını yaptı.