Galatasaray'da sakatlık gelişmesi! Marcao ve Saracchi...
Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da Marcao ve Saracchi sakatlıkları sebebiyle karşılaşmayı yarıda bırakarak oyundan çıkmıştı. Galatasaray 2 oyuncunun durumu hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray resmi internet sitesinden yayınlanan antrenman raporunda Marcao ve Saracchi'nin sağlık durumu hakkında da bilgilendirme yapıldı. Yayınlanan raporda, "Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in sekizinci haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınma ile başladı.
Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı. Son bölümde interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao Teixeira ve girdiği bir ikili mücadele sırasında sol kasık adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi'nin tedavilerine başlandı. Karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbe sonrası bu bölgede ağrısı oluşan Emre Taşdemir, günü tedavi ile geçirdi. Üç oyuncumuzun da ileri tetkikleri yarın gerçekleştirilecek. Takımımız, Sivasspor maçı hazırlıklarını Salı günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.
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