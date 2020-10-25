25 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'ın kalesi Okan'a geçti

Aslan'ın kalesi Okan'a geçti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

'da Aytemiz Alanyaspor maçında performansı eleştirileren kaleci Fatih Öztürk'ün yerine BB. Erzurumspor maçında kaleye geçen Okan Koçuk teknik heyet ve taraftardan tam not aldı.

Teknik direktör , Erzurum karşısında ilk 11'inde 4 değişiklik yaparken kadrodaki en büyük sürpriz kalede yaşandı. Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında sezon başında transfer edilen Fatih Öztürk, kalesini Okan Kocuk'a kaptırdı. Uzaktan yediği goller, yan toplardaki zaafları ve topu oyuna sokmadaki eksileri nedeniyle Fatih kendisini kulübede buldu. Ancak yerine forma giyen Okan Koçuk, Arvydas'ın kullandığı penaltı atışında topun ağlara gitmesine engel olamadı (Fotomaç)
Son dakika: Galatasaray 10 kişi kaldı! Falcao 2. sarı karttan kırmızı kart gördü!

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