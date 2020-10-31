31 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Saracchi ve Marcao sakatlandı

G.Saray'da çifte sakatlık! Oyuna devam edemediler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

Son dakika haberi: 'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında 'nü ağırladı. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcular Saracchi ve Marcao sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

'in 7. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Saracchi zorlu mücadelenin 55. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Saracchi'nin yerine oyuna Emre Taşdemir dahil oldu.

BİR SAKATLIK DAHA

Galatasaray'da Saracchi'nin ardından Marcao da sakatlandı ve yerini Ryan Donk'a bıraktı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Marcao, "Sakatlığımla ilgili şu an net bir şey söyleyemiyorum. Umarım ciddi bir şey yoktur. MR sonucuna göre kulüp net bir bilgi verecektir." ifadelerini kullandı.

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