Galatasaray'dan Arda Turan itirafı! "Yarım saatte oynadığı..."

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Ankaragücü mücadelesinde sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Galatasaray'da oyuna sonradan dahil olan Arda Turan performansıyla taraftarı memnun etti. Tecrübeli futbolcunun bu mücadelesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşımlar... | Son dakika Galatasaray haberleri...





