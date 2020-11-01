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Galatasaray'dan Arda Turan itirafı! "Yarım saatte oynadığı..."

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Ankaragücü mücadelesinde sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Galatasaray'da oyuna sonradan dahil olan Arda Turan performansıyla taraftarı memnun etti. Tecrübeli futbolcunun bu mücadelesi sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşımlar... | Son dakika Galatasaray haberleri...


Giriş Tarihi: 01.11.2020 10:19
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Galatasaray'dan Arda Turan itirafı! Yarım saatte oynadığı...

Ankaragücü maçında dakikalar 56'yı gösterdiğinde Mbaye Diagne'nin yerine oyuna giren Arda Turan, istekli futbolu ile taraftarların beğenisini kazandı.

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Galatasaray'dan Arda Turan itirafı! Yarım saatte oynadığı...

Sahada kaldığı süre içinde tempolu bir oyun ortaya koyan deneyimli oyuncu, takımını ateşleyen isimlerden biri oldu. Arda'nın performansı sosyal medyada övgü topladı.

İşte o yorumlar...

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Galatasaray'dan Arda Turan itirafı! Yarım saatte oynadığı...
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Galatasaray'dan Arda Turan itirafı! Yarım saatte oynadığı...
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Galatasaray'dan Arda Turan itirafı! Yarım saatte oynadığı...
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