Fatih Terim'den Belhanda açıklaması! "Kaptan çıkmasaydı kendimi sorgulardım"
Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşma öncesinde kritik açıklamalarda bulundu. Belhanda'nın kaptan çıkması hakkında da konuşan Fatih Terim, "İlk 11’de oynayanlardan en eski olan oyuncu Belhanda’ydı. Belhanda bugün kaptan çıkmasaydı kendimi sorgulardım. Adil olmak istedik." ifadelerine yer verdi.
Süper Lig'in 6. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı Fatih Terim mücadele öncesinde kritik açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları;
"BURADA 2 SAKAT 1 CEZALIMIZ VAR"
"Haftaya oynayacağımız Ankaragücü de bu hafta maç oynamadı, Erzurumspor da 21 gündür maç oynamıyor ama bizim burada 2 sakat, 1 cezalımız var."
"BELHANDA KAPTAN ÇIKMASAYDI..."
"İlk 11'de oynayanlardan en eski olan oyuncu Belhanda'ydı. Belhanda bugün kaptan çıkmasaydı kendimi sorgulardım. Adil olmak istedik."
"HER MAÇ ZOR ARTIK"
"Net görünüyor ki, her maç zor artık. Her şeyin olabileceğini hesap ederek oynamak gerekiyor. Atıyorsunuz, gol olmuyor. Oyuncunuz atılıyor, eksik kalıyor. Bütün zorlukları yenmek için. İnşallah bugün bir başlangıç olur."
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