31 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim: Sakatlık olmasın, gerisini biz hallederiz

Fatih Terim: Sakatlık olmasın, gerisini biz hallederiz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Son dakika haberi: 'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü 'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray , açıklamalarda bulundu. Terim, "Sakatlıkların 6-7 ay olduğu bir dönem yaşadık. Sakatlık olmasın, gerisini biz hallederiz" ifadelerini kullandı.

'in 7. haftasında , sahasında Ankaragücü'nü 'in attığı golle 1-0 yendi.

Galatasaray , maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim "Galatasaraylıları iyi tanırım. 3 puanı isterler ama oyunla ilgili beklentilerini iyi bilirim. Belki seyir zevki iyi olmadı ama 3 puan sevindirici. Bizim taraftarımız daha zengin bir oyun istiyor. Gerçi kaçırdığımız goller; yapılışı, getirilişiyle akılda kalacak gibi. Kaçırılanlar da akılda kalacak. Seyir zevki iyi olmadı ama nasıl oynarsanız oynayın 3 puan çok önemlidir. Bu yönden kalecimizin verdiği haricinde pek pozisyon vermedik. Daha iyi oynamalıydık. Daha iyi oynadığımız zamanlar gelecek. 3 puanla bitmesi benim ve Galatasaray adına önemliydi" dedi.

"Daha iyi oyun ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt veren Terim "Zaman zaman iyi oynuyoruz. Lige de iyi başladık. Haftada 3 maçı kaldıracak durumda değildik. Onun için hem hem de lig aynı anda biraz zor geldi. Bazı arkadaşlarımızın sakatlıkları da üstüne gelince takım yapmakta zorlandık. Açıkçası ezbere oynayan bir takımdan; pandemiyle birlikte geriye düşen, bütün sıkıntıların geldiği, ayakların kırıldığı, sakatlıkların 6-7 ay olduğu bir dönem yaşadık. Sakatlık olmasın, gerisini biz hallederiz" ifadelerini kullandı.

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