31 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Bafetimbi Gomis'ten İzmir depremi mesajı!

Gomis'ten İzmir depremi mesajı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Son dakika depremi haberleri | Bir dönem forması giyen Bafetimbi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir'deki depremde hayatını kaybedenleri andı.

Sarı-kırmızılı formayla gol krallığı yaşayan 'ın eski golcüsü Bafetimbi , 'deki deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Can kayıplarına neden olan deprem sonrası Twitter hesabından, geçmiş olsun mesajı paylaşan Fransız futbolcu, "İzmirli dostlarım, büyük geçmiş olsun! Depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizinle! Mucizeler olması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

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