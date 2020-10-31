Son dakika İzmir depremi haberleri | Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir'deki depremde hayatını kaybedenleri andı.

Sarı-kırmızılı formayla gol krallığı yaşayan Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, İzmir'deki deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Can kayıplarına neden olan deprem sonrası Twitter hesabından, geçmiş olsun mesajı paylaşan Fransız futbolcu, "İzmirli dostlarım, büyük geçmiş olsun! Depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizinle! Mucizeler olması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

İzmirli Dostlarım,

Büyük geçmiş olsun! Depremde hayatını kaybeden herkese Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağl��ğı diliyorum. Kalbim ve dualarım sizinle! Mucizeler olması dileğiyle🙏🏿#GeçmişOlsunİzmir#PrayForİzmir — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 31, 2020

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