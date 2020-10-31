31 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Galatasaray'daki iç savaş futbolculara yansımış"

Toroğlu'ndan olay sözler! G.Saray'daki iç savaş...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

Son dakika haberi: 'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.  A Spor'un usta yorumcusu , Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamlarda bulundu. Toroğlu, "Bence Galatasaray'daki futbolculara yansımış." dedi. İşte tüm açıklamalar...

'ı eleştiren Toroğlu, "Futbolcular akıllı adamlardır. Yerliler zaten bilirler, yabancılar da takip ederler. Fatih hoca bu hafta bir şey söylemiş, 'Bazıları şimdiden şampiyon oldular' demiş. Fener'e söylüyor heralde, duyduğum kadarıyla... Galatasaray ve diğer takımlar bu haldeyken, onlarda biraz kımıldıyorlar. Onlar da aman aman değiller. Fatih hoca sen takımına bak. Senin takımın çok kötü." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Galatasaray'daki iç savaş futbolculara yansımış"

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