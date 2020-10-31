Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Galatasaray'daki iç savaş futbolculara yansımış"

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamlarda bulundu. Toroğlu, "Bence Galatasaray'daki iç savaş futbolculara yansımış." dedi. İşte tüm açıklamalar...

Galatasaray'ı eleştiren Toroğlu, "Futbolcular akıllı adamlardır. Yerliler zaten bilirler, yabancılar da takip ederler. Fatih hoca bu hafta bir şey söylemiş, 'Bazıları şimdiden şampiyon oldular' demiş. Fener'e söylüyor heralde, duyduğum kadarıyla... Galatasaray ve diğer takımlar bu haldeyken, onlarda biraz kımıldıyorlar. Onlar da aman aman değiller. Fatih hoca sen takımına bak. Senin takımın çok kötü." ifadelerini kullandı.

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