30 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'den Ali Akman için Ayhan Akman'a telefon! "Benimle görüşmeden..."

Terim'den Ayhan Akman'a telefon! Benimle görüşmeden...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında bu sezon Bursaspor'da fırtına gibi esen Ali Akman için transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda deneyimli teknik adam Fatih Terim, Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç isim için kolları sıvadı.

Fatih Terim gözünü Ayhan Akman'ın Bursaspor'da oynayan yeğeni Ali Akman'a dikti. 18 yaşındaki genç yıldız adayı, bu sezon Bursaspor formasıyla geride kalan 7 maçta 5 gol ve 1 asist yaptı. Terim'in Ayhan'ı bizzat aradığı ve Ali'yi performansından dolayı kutladığı öğrenildi. Ayrıca böyle devam etmesi halinde G.Saray'da düşünebileceklerini ifade etti. Terim, kendisi ile görüşmeden kimseye söz vermemesini de istedi.

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