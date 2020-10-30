Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Ankaragücü maçında...
Galatasaray'ın sezon başında 24 Erzincanspor'dan kadorsuna kattığı Kerem Aktürkoğlu antrenmanlarda göstermiş olduğu performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı. Genç futbolcunun bu hafta oynanacak olan Ankaragücü maçında şans bulması bekleniyor.
Galatasaray'ın sezon başında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle Fatih Terim'e 'hazırım' mesajı veriyor.
BB Erzurumspor mücadelesinde ısınmaya gönderilen ancak Falcao'nun kırmızı kart görmesinin ardından oyuna girme şansı bulamayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Ankaragücü maçında forma bekliyor.
Sabah'ın haberine göre, genç oyuncunun idamanlardaki performansından memnun olan teknik direktör Fatih Terim, skoru bulmaları halinde Ankaragücü maçının ikinci yarısında Kerem'e şans vermeyi düşünüyor.
Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımla henüz resmi maça çıkmadı.
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