30 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Ankaragücü maçında...

G.Saray'da Kerem sürprizi! Ankaragücü maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

'ın sezon başında 24 Erzincanspor'dan kadorsuna kattığı antrenmanlarda göstermiş olduğu performansla teknik direktör 'in gözüne girmeyi başardı. Genç futbolcunun bu hafta oynanacak olan Ankaragücü maçında şans bulması bekleniyor.

'ın sezon başında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı , idmanlardaki hırslı görüntüsüyle 'e 'hazırım' mesajı veriyor.

BB Erzurumspor mücadelesinde ısınmaya gönderilen ancak Falcao'nun kırmızı kart görmesinin ardından oyuna girme şansı bulamayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Ankaragücü maçında forma bekliyor.

Sabah'ın haberine göre, genç oyuncunun idamanlardaki performansından memnun olan teknik direktör Fatih Terim, skoru bulmaları halinde Ankaragücü maçının ikinci yarısında Kerem'e şans vermeyi düşünüyor.

Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımla henüz resmi maça çıkmadı.

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