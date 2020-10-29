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Galatasaray - Ankaragücü maçı oynanacak mı? Fatih Mert açıkladı

Corona virüsü vakalarının yoğun olarak görüldüğü Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Futbolculara yapılan ikinci testin negatif çıktığını açıklayan Mert, hafta sonu Galatasaray karşısında sahaya çıkacaklarını söyledi.
29.10.2020
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