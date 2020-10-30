30 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim: Çok iyi bir Galatasaraylı ve çok iyi bir dostumuzdu

Terim'den Mesut Yılmaz yorumu! Çok iyi bir dostumuzdu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Galatasaray Teknik Direktörü , vefat eden eski Başbakan hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, "Çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü , hayatını kaybeden eski Başbakan 'la ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz ailesini hastanede ziyaret eden ve başsağlığı dileyen Terim, hastane çıkışı yaptığı açıklamada son derece üzgün olduğunu söyledi.

"ÇOK İYİ BİR G.SARAYLI, ÇOK İYİ BİR DOSTUMUZDU"
Terim, "Allah rahmet eylesin. Berna Hanım'a, Hasan'a ve tüm ailesi ile sevenlerine başsağlığı diliyorum. Çok da iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun" dedi.

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