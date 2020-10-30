30 Ekim 2020, Cuma
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"ÇOK İYİ BİR G.SARAYLI, ÇOK İYİ BİR DOSTUMUZDU"
Fatih Terim: Çok iyi bir Galatasaraylı ve çok iyi bir dostumuzdu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, "Çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz ailesini hastanede ziyaret eden ve başsağlığı dileyen Terim, hastane çıkışı yaptığı açıklamada son derece üzgün olduğunu söyledi.
"ÇOK İYİ BİR G.SARAYLI, ÇOK İYİ BİR DOSTUMUZDU"
Terim, "Allah rahmet eylesin. Berna Hanım'a, Hasan'a ve tüm ailesi ile sevenlerine başsağlığı diliyorum. Çok da iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun" dedi.
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