Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni hedefi Ali Akman!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, bir yandan da geleceğin takımını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belözoğlu'nun son hedefi ise Bursaspor formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atan 18 yaşındaki Ali Akman...

Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu...

Takvim'in haberine göre; Yeşil-Beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.

AYHAN AKMAN'IN YEĞENİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni... Sarı-Kırmızılılar'ın da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.





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