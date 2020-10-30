30 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni hedefi Ali Akman!

Belözoğlu'nun yeni hedefi belli oldu! 18'lik golcüyü listeye aldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'de sportif direktör Emre Belözoğlu, bir yandan da geleceğin takımını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belözoğlu'nun son hedefi ise Bursaspor formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atan 18 yaşındaki Ali Akman...

Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan 'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu...

Takvim'in haberine göre; Yeşil-Beyazlı formayla 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.

AYHAN AKMAN'IN YEĞENİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni... Sarı-Kırmızılılar'ın da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.


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