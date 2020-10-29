29 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku! Bir futbolcunun testi pozitif

G.Saray'da Covid-19 şoku! Bir futbolcunun testi pozitif
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

Son dakika haberi... Kulübü, hesabından yaptığı açıklamada bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

, bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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