29 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli sürprizi! Fatih Terim...

G.Saray'da Feghouli sürprizi! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

'da bir süredir forma giyemeyen yıldız isim Feghouli için 'den flaş bir taktik geldi. Tecrübeli teknik adam, Cezayirli futbolcuyu aynı 'da olduğu gibi sahaya kaptan olarak çıkartmayı düşünüyor. İşte detaylar...

Teknik Direktörü , sorunlu yıldızlarını kazanma operasyonunda gözünü Sofiane Feghouli'ye çevirdi. 3 puanla dönülen Erzurum deplasmanında Younes 'yı ilk 11'e koyan ve kaptanlık bandını da veren Terim'in hamlesi başarıya ulaşmış ve Faslı oyuncu sahanın en iyisi olmuştu. Ancak kendisini çok zorladığı için sol üst arka adalesinden sakatlanan Belhanda, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

TAKIMDAKİ EN KIDEMLİ 4. İSİM

Sabah'ta yer alan habere göre cumartesi günü Belhanda'nın yerine Feghouli'yi ilk 11'e koymaya hazırlanan Terim, Erzurum'daki taktikle Cezayirli yıldızından da benzer performans almak istiyor. Arda ve Donk yedek kulübesinde olacağı için Ankaragücü maçına Feghouli'nin kaptan olarak çıkması bekleniyor. Galatasaray'da 4. sezonuna giren Feghouli; Muslera, Donk ve Linnes'in ardından takımdaki en kıdemli isim konumunda.

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