Galatasaray'da Feghouli sürprizi! Fatih Terim...
Galatasaray'da bir süredir forma giyemeyen yıldız isim Feghouli için Fatih Terim'den flaş bir taktik geldi. Tecrübeli teknik adam, Cezayirli futbolcuyu aynı Belhanda'da olduğu gibi sahaya kaptan olarak çıkartmayı düşünüyor. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sorunlu yıldızlarını kazanma operasyonunda gözünü Sofiane Feghouli'ye çevirdi. 3 puanla dönülen Erzurum deplasmanında Younes Belhanda'yı ilk 11'e koyan ve kaptanlık bandını da veren Terim'in hamlesi başarıya ulaşmış ve Faslı oyuncu sahanın en iyisi olmuştu. Ancak kendisini çok zorladığı için sol üst arka adalesinden sakatlanan Belhanda, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
TAKIMDAKİ EN KIDEMLİ 4. İSİM
Sabah'ta yer alan habere göre cumartesi günü Belhanda'nın yerine Feghouli'yi ilk 11'e koymaya hazırlanan Terim, Erzurum'daki taktikle Cezayirli yıldızından da benzer performans almak istiyor. Arda ve Donk yedek kulübesinde olacağı için Ankaragücü maçına Feghouli'nin kaptan olarak çıkması bekleniyor. Galatasaray'da 4. sezonuna giren Feghouli; Muslera, Donk ve Linnes'in ardından takımdaki en kıdemli isim konumunda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama