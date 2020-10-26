26 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim ne demek istedi?

Fatih Terim ne demek istedi?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

'da gündem ’in Erzurumspor maçından sonra yaptığı açıklamalar…

Özellikle söylediği "İçeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını biliyorum" sözleri… En dikkat çekici olanlardan bir başkası da, "Çeşitli defalar taraftarlarından kopartıldım. Bu sefer gelirken söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum" ifadesi... Ayrıca, "Sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum" sözleriyle de kızgınlığını ortaya koydu.'İçerdekiler' derken yönetimi, 'dışarıdakiler' derken başkan adaylarını kastetmiş olabileceği ifade ediliyor.

AYRILACAK MI?

Kupası'nın kazanmasının ardından 'ya gitmesi dışında , Özhan Canaydın ve dönemlerinde görevinden uzaklaştırılmıştı. Son dönemde yönetimle ters düşen deneyimli hocanın şimdi yine böyle bir ayrılık arifesinde olup olmadığı merak ediliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar gelişmeleri yakından takip ederken İmparator'un bir daha ayrılmasını istemiyorlar.

GÖZLER MUSTAFA CENGİZ'DE

FATIH Terim'in, Erzurumspor maçı sonrasında basın toplantısında "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim" sözleri resmi siteye koyulmadı. Terim'in Başkan ve yöneticileri hedef alması sonrasında gözler yarın Stadı'nda gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Cengiz'in kurmayları ile fikir alışverişinde bulunduktan sonra basının karşısına çıkması bekleniyor. Başkan daha önce "Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" demiş ve köprüleri atmıştı.

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