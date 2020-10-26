Fatih Terim ne demek istedi?
Galatasaray'da gündem Fatih Terim’in Erzurumspor maçından sonra yaptığı açıklamalar…
Özellikle söylediği "İçeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını biliyorum" sözleri… En dikkat çekici olanlardan bir başkası da, "Çeşitli defalar Galatasaray taraftarlarından kopartıldım. Bu sefer gelirken söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum" ifadesi... Ayrıca, "Sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum" sözleriyle de kızgınlığını ortaya koydu.'İçerdekiler' derken yönetimi, 'dışarıdakiler' derken başkan adaylarını kastetmiş olabileceği ifade ediliyor.
AYRILACAK MI?
UEFA Kupası'nın kazanmasının ardından Fiorentina'ya gitmesi dışında Fatih Terim, Özhan Canaydın ve Ünal Aysal dönemlerinde görevinden uzaklaştırılmıştı. Son dönemde yönetimle ters düşen deneyimli hocanın şimdi yine böyle bir ayrılık arifesinde olup olmadığı merak ediliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar gelişmeleri yakından takip ederken İmparator'un bir daha ayrılmasını istemiyorlar.
GÖZLER MUSTAFA CENGİZ'DE
FATIH Terim'in, Erzurumspor maçı sonrasında basın toplantısında "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim" sözleri resmi siteye koyulmadı. Terim'in Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticileri hedef alması sonrasında gözler yarın Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Cengiz'in kurmayları ile fikir alışverişinde bulunduktan sonra basının karşısına çıkması bekleniyor. Başkan daha önce "Ayrı ayrı fikirlerdeysek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir" demiş ve köprüleri atmıştı.
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