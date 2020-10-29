Galatasaray'a 18'lik golcü: Adam Hlozek
Teknik direktörü Fatih Terim'in "Artık geleceğe yatırım yapacağız" açıklamasından sonra genç oyuncu transferi için arayışlarını hızlandıra Galatasaray, Çek futbolunun geleceği olarak görülen 18 yaşındaki forvet Adam Hlozek'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Galatasaray, genç yeteneğin peşinde... "Artık geleceğe yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim, Çekya Ligi tarihinin en genç gol atan ismi Adam Hlozek'i gözüne kestirdi. Geçen yıl oynadığı futbolla göz dolduran 2002 doğumlu Hlozek, Sparta Prag'la lige yine fırtına gibi girdi. 6 maçta 4 gol atarken 5 de asist yaptı. 1.86 boyundaki oyuncunun, Çek futboluna belki de tarihi başarıları yeniden yaşatabilecek yetenekte bir oyuncu olduğu yorumları yapılıyor.
KİRALIK GELEBİLİR
Oyuncuyu yakından izleyen scout ekibi, Galatasaray'ın iki eski oyuncusu Baros ve Ujfalusi'nin Hlozek ile ilgili fikirlerinin yer aldığı ayrı bir raporu da Terim'e sundu. Hlozek'in PSG, Real ve Bayern gibi dünya çapında bir takıma gitmeden önce basamak arayabileceği vurgulandı. Şu an alınması veya kiralanması halinde büyük iş yapacağı belirtilirken sarı-kırmızılı yönetimin, 18'lik star için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu bildirildi.
TAM BİR JOKER
Adam Hlozek'in asıl mevki santrfor... Ancak Prag'da ileride Lukas Julis forma giydiği için kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor. Aarkadaşlarına pozisyon hazırlayan, pasör ve hareketli santrafor tipinde... 1.86 metre boyunda ve hava toplarında da etkili bir isim...
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama