29 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a 18'lik golcü: Adam Hlozek

Cimbom'a 18'lik golcü! O ligde tarihe geçmişti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Teknik direktörü 'in "Artık geleceğe yatırım yapacağız" açıklamasından sonra genç oyuncu transferi için arayışlarını hızlandıra Galatasaray, Çek futbolunun geleceği olarak görülen 18 yaşındaki forvet Adam Hlozek'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray, genç yeteneğin peşinde... "Artık geleceğe yatırım yapacağız" diyen , Çekya Ligi tarihinin en genç gol atan ismi Adam Hlozek'i gözüne kestirdi. Geçen yıl oynadığı futbolla göz dolduran 2002 doğumlu Hlozek, 'la lige yine fırtına gibi girdi. 6 maçta 4 gol atarken 5 de asist yaptı. 1.86 boyundaki oyuncunun, Çek futboluna belki de tarihi başarıları yeniden yaşatabilecek yetenekte bir oyuncu olduğu yorumları yapılıyor.

KİRALIK GELEBİLİR
Oyuncuyu yakından izleyen scout ekibi, Galatasaray'ın iki eski oyuncusu Baros ve Ujfalusi'nin Hlozek ile ilgili fikirlerinin yer aldığı ayrı bir raporu da Terim'e sundu. Hlozek'in PSG, Real ve Bayern gibi dünya çapında bir takıma gitmeden önce basamak arayabileceği vurgulandı. Şu an alınması veya kiralanması halinde büyük iş yapacağı belirtilirken sarı-kırmızılı yönetimin, 18'lik star için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu bildirildi.

TAM BİR JOKER
Adam Hlozek'in asıl mevki santrfor... Ancak Prag'da ileride Lukas Julis forma giydiği için kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor. Aarkadaşlarına pozisyon hazırlayan, pasör ve hareketli santrafor tipinde... 1.86 metre boyunda ve hava toplarında da etkili bir isim...

(Fotomaç)

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