28 Ekim 2020, Çarşamba
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Beşiktaş ve Galatasaray'dan tarihi takas! Yer yerinden oynayacak
Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından kulüpler zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalara başlarken, şampiyonluk için mücadele eden iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili bomba gibi bir iddia gündeme düştü. İki dev kulübün ocak ayında sürpriz bir takas gerçekleştireceği ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu takasa olumlu baktığı öne sürüldü. İşte takasta kullanılacak isimler... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
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