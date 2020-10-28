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Beşiktaş ve Galatasaray'dan tarihi takas! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından kulüpler zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalara başlarken, şampiyonluk için mücadele eden iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili bomba gibi bir iddia gündeme düştü. İki dev kulübün ocak ayında sürpriz bir takas gerçekleştireceği ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu takasa olumlu baktığı öne sürüldü. İşte takasta kullanılacak isimler... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 28.10.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 17:37
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Beşiktaş ve Galatasaray'dan tarihi takas! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de ilk 6 hafta geride kalırken, iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı.

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan tarihi takas! Yer yerinden oynayacak

Yaz transfer dönemine durgun bir giriş yapan siyah-beyazlılar transfer döneminin son günlerine doğru takviyelerini peş peşe açıkladı.

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan tarihi takas! Yer yerinden oynayacak

Tam 11 ismi kadrosuna katan Kara Kartal, Trabzonspor galibiyetiyle giriş yaptığı sezonda 3 maç üst üste galibiyet sevinci yaşayamazken, 6. haftada Denizlispor karşısında alınan 3 puanla rahat bir nefes aldı.

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan tarihi takas! Yer yerinden oynayacak

Özellikle hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ocak ayında birkaç bölgeye daha yapacağı takviyelerle şampiyonluğa uzanmayı amaçlıyor.

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan tarihi takas! Yer yerinden oynayacak

Sezona bomba gibi bir giriş yapan ancak sonraki haftalarda üst üste puna kayıpları yaşayan Galatasaray'da ise gündem Mustafa Cengiz - Fatih Terim zirvesi...

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