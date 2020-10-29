29 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim Sergio Oliveira’yı çok beğendi

Oliveira’yı çok beğendi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

, Porto'nun, 'u 2-0 yendiği maçta Sergio Oliveira'yı izledi… 28 yaşındaki ön libero, kafayla gol attığı maçta dikkat çekti.

, Porto'nun, 'u 2-0 yendiği maçta Sergio Oliveira'yı izledi… 28 yaşındaki ön libero, kafayla gol attığı maçta dikkat çekti. Tecrübeli hoca, sözleşmesinin sonuna gelen Oliveira'yı sezon sonunda bedava alınabilme ihtimaline rağmen devre arasında bonservis bedeliyle alınmasını istediği bildirildi.
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