23 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da gözler Timsah'ta! İsmail Çokçalış...

Galatasaray'da gözler Timsah'ta!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

Geleceğe yatırım yapmak isteyen , devre arasında ’un kapısını çalacak.

Sarı-kırmızılılar, 'ın 20 yaşındaki iki yıldız adayı için teklif yapacak. A takımda forma giyen 21 Haziran 2000 doğumlu sağ bek ile 8 Aralık 1999 doğumlu sağ açık Burak Kapacak listeye girdi. 1.75 boyundaki İsmail, bu sezon 5 maçta forma giyerken 1 gol attı. 'da da oynayan 1.80'lik Burak ise 5 maçta 2 gol, 2 asistle ön plana çıktı.
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