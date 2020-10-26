Falcao isyan etti!

Hakemin kendisini atmayı kafasına koyduğunu ve haksız iki sarı kart gösterdiğini ifade eden Kolombiyalı yıldız, “Beni durduramayacaklar. Sivas maçıyla gollerime devam edeceğim” dedi.

Erzurum'da attığı klas golle galibiyeti getiren Radamel Falcao gördüğü kırmızı kart nedeniyle Ankaragücü maçında cezalı konumuna düştü. Fatih Terim haksız şekilde oyun dışı kaldığını düşündüğü Falcao'yu performansından ötürü hem tebrik etti hem de teselli etti. cak Kolombiyalı golcü, Avru pa'da ilk kez görmüş olduğu kırmızı karttan dolayı üzgündü ve ne attığı gole ne de galibiyete sevinebildi. Hakem Arda Kardeşler'in kendisini atmayı kafasına koyduğunu iddia eden Falcao, "Halbuki iki pozisyonda da kart görecek bir hareketim yoktu" diye konuştu.

KARİYERİNDE 3. KART

Bu kırmızı kartın kendisini daha da hırslandırdığını kaydeden yıldız futbolcu, "Henüz Galatasaray taraftarına borcumu ödemedim. Her geçen gün fizik olarak daha iyi duruma geliyorum. Hem ben hem takım daha da iyi olacak. Bu kırmızı kartla beni durduramayacaklar. Sivas maçıyla gollerine kaldığım yerden devam edeceğim'' ifadelerini kullandı. Radamel Falcao, Avrupa'da ilk kez, bütün kariyeri boyunca üçüncü kırmızı kartını gördü. Daha önceki 2 kırmızı kartını River Plate formasıyla Libertadores Kupası'nda görmüş ve 2008 yılından bu yana oyun dışında kalmamıştı. Taraftarlar da Falcao'ya destek mesajları attılar.

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