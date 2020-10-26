26 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Falcao isyan etti!

Falcao isyan etti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.10.2020

Hakemin kendisini atmayı kafasına koyduğunu ve haksız iki sarı kart gösterdiğini ifade eden Kolombiyalı yıldız, “Beni durduramayacaklar. maçıyla gollerime devam edeceğim” dedi.

'da attığı klas golle galibiyeti getiren gördüğü nedeniyle Ankaragücü maçında cezalı konumuna düştü. haksız şekilde oyun dışı kaldığını düşündüğü Falcao'yu performansından ötürü hem tebrik etti hem de teselli etti. cak Kolombiyalı golcü, Avru pa'da ilk kez görmüş olduğu kırmızı karttan dolayı üzgündü ve ne attığı gole ne de galibiyete sevinebildi. Hakem Arda Kardeşler'in kendisini atmayı kafasına koyduğunu iddia eden Falcao, "Halbuki iki pozisyonda da kart görecek bir hareketim yoktu" diye konuştu.

KARİYERİNDE 3. KART

Bu kırmızı kartın kendisini daha da hırslandırdığını kaydeden yıldız futbolcu, "Henüz taraftarına borcumu ödemedim. Her geçen gün fizik olarak daha iyi duruma geliyorum. Hem ben hem takım daha da iyi olacak. Bu kırmızı kartla beni durduramayacaklar. maçıyla gollerine kaldığım yerden devam edeceğim'' ifadelerini kullandı. Radamel Falcao, Avrupa'da ilk kez, bütün kariyeri boyunca üçüncü kırmızı kartını gördü. Daha önceki 2 kırmızı kartını formasıyla Libertadores Kupası'nda görmüş ve 2008 yılından bu yana oyun dışında kalmamıştı. Taraftarlar da Falcao'ya destek mesajları attılar.

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