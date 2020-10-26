Falcao isyan etti!
Hakemin kendisini atmayı kafasına koyduğunu ve haksız iki sarı kart gösterdiğini ifade eden Kolombiyalı yıldız, “Beni durduramayacaklar. Sivas maçıyla gollerime devam edeceğim” dedi.
Erzurum'da attığı klas golle galibiyeti getiren Radamel Falcao gördüğü kırmızı kart nedeniyle Ankaragücü maçında cezalı konumuna düştü. Fatih Terim haksız şekilde oyun dışı kaldığını düşündüğü Falcao'yu performansından ötürü hem tebrik etti hem de teselli etti. cak Kolombiyalı golcü, Avru pa'da ilk kez görmüş olduğu kırmızı karttan dolayı üzgündü ve ne attığı gole ne de galibiyete sevinebildi. Hakem Arda Kardeşler'in kendisini atmayı kafasına koyduğunu iddia eden Falcao, "Halbuki iki pozisyonda da kart görecek bir hareketim yoktu" diye konuştu.
KARİYERİNDE 3. KART
Bu kırmızı kartın kendisini daha da hırslandırdığını kaydeden yıldız futbolcu, "Henüz Galatasaray taraftarına borcumu ödemedim. Her geçen gün fizik olarak daha iyi duruma geliyorum. Hem ben hem takım daha da iyi olacak. Bu kırmızı kartla beni durduramayacaklar. Sivas maçıyla gollerine kaldığım yerden devam edeceğim'' ifadelerini kullandı. Radamel Falcao, Avrupa'da ilk kez, bütün kariyeri boyunca üçüncü kırmızı kartını gördü. Daha önceki 2 kırmızı kartını River Plate formasıyla Libertadores Kupası'nda görmüş ve 2008 yılından bu yana oyun dışında kalmamıştı. Taraftarlar da Falcao'ya destek mesajları attılar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama